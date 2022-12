Retrospectiva 2022: Relembre os principais fatos que marcaram Ubiratã no ano de 2022

Confira (Abaixo das Publicidades) os principais fatos que marcaram Ubiratã no ano de 2022…

Janeiro

Dois caminhões são consumidos por incêndio após grave acidente, na BR 369, em Ubiratã. A Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender o acidente. Segundo a PRF, um possível problema mecânico teria ocasionado o acidente, após o eixo traseiro do caminhão travar, colidindo frontalmente com a carreta que estava transportando um outro caminhão de pequeno porte. Em um dos veículos estava o motorista, esposa e o filho, mas apesar do susto todos foram socorridos a tempo. Conforme a PRF, as vítimas foram atendidas com ferimentos considerados leves e levadas ao hospital.

O atleta ubiratanense Thales Feitosa de 33 anos, que atua como fixo no futsal Português participou do Europeu de Futsal, que foi disputado nos Países Baixos. Thales que tem dupla nacionalidade, foi convocado pela seleção da Geórgia para a disputa do Europeu de Futsal.

Um grave acidente envolvendo um Honda Civic e um Chevrolet Cruze foi registrado no cruzamento das Avenidas Yolanda Loureiro de Carvalho com a Clodoaldo de Oliveira em Ubiratã. Um dos veículos furou o sinal vermelho ocasionando o acidente. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o hospital para avaliação médica.

Tania Danieli da Silva Alves, 32 anos, ex-moradora da Vila Esperança em Ubiratã, foi morta por disparos de arma de fogo, em Tapejara. De acordo com nota divulgada pelo 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM), um homem de 31 anos que vivia na residência com a mulher informou que, estava dormindo quando ouviu cinco disparos de arma de fogo e que por conta disso procurou o Pronto Atendimento Municipal. Quando a equipe de socorro chegou ao local, apenas foi possível constatar o óbito da mulher.

Os números foram assustadores. Em janeiro de 2022, Ubiratã registrou 1.188 novos casos de Covid-19. Por outro lado, apesar do grande número de infectados, poucas pessoas ficaram internadas e nenhum óbito foi registrado

Fevereiro

No dia 03 de fevereiro, Ubiratã registrou a 1ª Morte por Covid-19 no ano chegando a 95 óbitos desde o inicio da pandemia.

O corpo do adolescente W. K. D. de 14 anos foi encontrado na Avenida Clodoaldo de Oliveira, próximo a um barracão abandonado na antiga Associação AFAFU com varias perfurações, aparentemente feitas por arma branca (faca). Moradores informaram à Polícia Militar que o crime teria ocorrido por volta das 5h30 da manhã, quando foram ouvidos gritos de socorro.

Um homem procurou a Policia Militar para relatar que haviam abatido um animal em sua propriedade rural e deixaram apenas a cabeça no local. Segundo a vítima, um funcionário chegou no local e verificou que a porteira estava aberta e havia grande quantidade de sangue. Ainda conforme o relato, a cabeça do animal estava jogada no pasto.

Foto Ilustrativa

Março

O Centro Municipal de Ensino Infantil (CMEI) Nil Pereira foi alvo de arrombamento e vários objetos foram furtados do estabelecimento. Três televisores, dois aparelhos de som, um aparelho de DVD e equipamentos de informática foram levados pelos criminosos.

Um policial que estava de férias, trafegava pela rodovia BR 369 quando em determinado momento percebeu a movimentação suspeita de dois veículos. Um Fiat Pálio e um Fiat Fiorino que em atitude suspeita pegaram o desvio em Ouro Verde. O policial, acreditando se tratar de crime mandou fotos para a 2 Cia de Ubiratã que ficou no aguardo dos veículos. O motorista do Palio no desvio do Posto Brasília abandonou o veículo e sumiu no mato nas proximidades. Já o motorista do Fiat Fiorino, fez o retorno e voltou, porém o policial estava na entrada da estrada e realizou a abordagem do veículo que estava com uma grande carga de cigarros.

Abril

Despencou no Ranking: Nos últimos 2 anos, Ubiratã passou de 1º para 25° e 24º na geração de empregos na região.

Ubiratã que até o ano de 2020, era destaque na geração de empregos na região da COMCAM (Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão ), obtendo sempre as primeiras colocações no ranking de empregabilidade, despencou de forma inacreditável nos anos de 2021 e 2022, caindo para último lugar (25º) no ano passado, com saldo negativo de – 28 postos em relação aos outros municípios e para a penúltima posição (24º) no ano de 2022 com -46 postos de empregos.

Radialista Antônio Beckhauser: Filho é suspeito de mandar matar o pai em Ubiratã; três são presos.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu três pessoas ligadas ao homicídio do radialista Antônio Beckhauser, de 57 anos, e à tentativa de homicídio contra a esposa da vítima, de 56, ocorridos no dia 15 de setembro de 2021. O principal suspeito do crime é o filho do casal. A ação aconteceu simultaneamente em Ubiratã, Campina da Lagoa e em Nova Mutum, no Mato Grosso onde o filho do casal foi localizado. Após investigações de alta complexidade, a PCPR identificou três suspeitos de participarem do crime, o mandante, o intermediador e o executor. Durante as diligências, foi apurado que o mandante da ação criminosa é o filho do casal e que a motivação do crime está ligada ao interesse na herança dos pais e na venda de um imóvel.

CRIME– Na ocasião, o principal suspeito estava em casa com os pais, quando o executor chegou ao local, disparou tiros contra a família e levou objetos das vítimas. Para simular um possível latrocínio, o filho do casal também foi atingido.

Professores da rede municipal de Ubiratã protestam e pedem reajuste de 33% do salário – Aproximadamente 100 professores da rede municipal de ensino protestaram pedindo o cumprimento do reajuste do piso salarial. Ação ocorreu em alguns pontos do Centro de Ubiratã.

O reajuste oficializado pelo Ministério da Educação, em 4 de fevereiro de 2022 foi de 32,23%, entretanto, conforme os professores, a Prefeitura do município propôs e a Câmara de Vereadores aprovou o reajuste de apenas 15%.

Morre aos 63 anos, vitima de um infarto fulminante, Antônio Hideraldo Magron, Ex-Secretário de Desenvolvimento Econômico de Ubiratã – Magron como era carinhosamente chamado, foi Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico entre os anos de 2013 e 2020. Ele foi responsável por diversos programas e setores do Município: Foi Coordenador do Programa Ubiratã Cidades Sustentáveis, Coordenador do Programa Ubiratã em sintonia com os ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 2015-2030, Coordenador do Programa Rede399 Internet para Todos, Coordenador do Programa Ubiratã Cidade Empreendedora, Gestor dos seguintes segmentos em Ubiratã, de 2013 a 2020: – Meio Ambiente e Turismo, Agricultura e Pecuária, Indústria e Comércio, Agência do Trabalhador, Junta Comercial, Procon, Agência de Defesa Pecuária, Espaço Cidadão e Identificação Civil.

Maio

Aluno de Ubiratã é selecionado no Concurso Jovem Senador de 2022 para representar o Paraná em Brasília – O aluno Gabriel Cezar Luiz Rigolin, 16 anos, de Ubiratã esta entre os 27 estudantes escolhidos no concurso Jovem Senador de 2022. Os estudantes, um de cada unidade da Federação, vão vivenciar o processo legislativo no Senado e as propostas feitas por eles podem ser transformadas em projetos de lei. O tema da redação deste ano foi o bicentenário da Independência: 200 anos de Independência: lições da história para a construção do amanhã.

Homem ataca mulher e depois comete suicídio em Ubiratã – Luciano Cordeiro de 39 anos, inconformado com a separação, foi até a residência onde sua ex-mulher trabalhava e desferiu pelo menos duas facadas. Ela teria corrido e pedido ajuda em uma construção próximo ao local. Ela foi encaminhada em estado grave para o Hospital Santa Casa de Ubiratã e posteriormente transferida pelo helicóptero do SAMU para Campo Mourão. Um menino, filho do casal, também sofreu um um corte superficial no rosto e também foi encaminhado ao hospital. Já a outra criança do casal que também estava no local, ficou em estado de choque e foi amparada por familiares. Após esfaquear a ex-companheira, ele tirou a própria vida, utilizando a mesma faca.

Moradores de Ubiratã “plantam” pés de milho em buracos no asfalto como protesto. – Alguns moradores do Conjunto Boa Vista, indignados com os buracos que surgiram nas ruas e que não foram arrumados, plantaram em forma de protesto alguns pés de milhos em buracos na Avenida Dina e Diva Di Martini. As fotos circularam nas redes sociais e em uma das publicações o homem descreve; ” Quem quiser fazer pamonha só passar aqui na Av. Dina e Diva no Conjunto Boa Vista, semana que vem já tem espiga boa”…

L.G.L de 36 anos, morador do Conjunto Josefina em Ubiratã, perdeu a vida, após se jogar na frente de um veículo na BR 369. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostrou o exato momento em que o homem entrou na frente de uma caminhonete S10que trafegava sentido Cascavel a Ubiratã. Ele entrou em óbito no local.

Faleceu aos 90 anos o médico e ex-prefeito de Ubiratã Valderi Claudino da Silva (Claudinão) – Doutor Claudino, como era popularmente conhecido, foi prefeito de Ubiratã entre os anos de 1973 a 1977. O ex-prefeito faleceu no município de João Pessoa, Estado da Paraíba.

Junho

PCPR Desarticula grupo em Ubiratã responsável por roubo de gado na região – Equipes policiais deflagraram a “Operação Boiadeiro” e deram cumprimento a mandados de prisão e de busca e apreensão contra alvos residentes no Município de Ubiratã. Dois indivíduos foram presos preventivamente, um deles também foi preso em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Além disso, vários objetos relacionados ao crime foram apreendidos. A operação teve por objetivo desarticular grupo criminoso responsável por praticar roubos de gado na região, mais precisamente na cidade de Campina da Lagoa.

Julho

Polícia Civil prendeu o autor de vários furtos no comércio de Ubiratã – A Polícia Civil deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra o principal suspeito de praticar diversos furtos em estabelecimentos comerciais da cidade. A conduta do investigado vinha causando preocupação e insegurança nos comerciantes da cidade, diante da reiteração de furtos em um curto espaço de tempo. Após a colheita de elementos que apontam para o suspeito a autoria delitiva, a Autoridade Policial representou ao Poder Judiciário da Comarca pela decretação da prisão preventiva, medida que foi devidamente acolhida.

Um caminhão tombou próximo ao Posto Ribas. De acordo com informações, o condutor perdeu o controle da direção e não conseguiu realizar a manobra, momento em que o veículo tombou. O motorista não se feriu, porém, o passageiro teve ferimentos moderados e foi socorrido pelas equipes do Samu e Corpo de Bombeiros.

Carro e moto são alvejados por tiros em Ubiratã – Um atirador fez disparos contra um veículo que estava estacionado em frente à residência do proprietário. Moradores da casa ouviram os tiros e ao saírem encontraram o veículo e também uma moto com marcas de bala. Testemunhas relataram terem visto uma pessoa em uma motocicleta preta efetuar os disparos. Após os fatos o suspeito fugiu em direção ao Conjunto Boa Vista.No local, a Polícia Militar encontrou cinco estojos deflagrados de calibre .380. O material foi recolhido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil. A PM realizou patrulhamento para tentar localizar o suspeito, porém ele não foi encontrado.

Agosto

Alarme dispara e frustra ação de bandidos em agência bancária de Ubiratã – A Policia Militar foi acionada pela empresa de monitoramento de uma agência bancária, onde segundo as informações, indivíduos teriam sido flagrados pelas câmeras atrás dos caixas eletrônicos. O gerente do banco esteve no local e foi realizada uma vistoria interna, sendo constatado que um armário que fica ao lado dos caixas havia sido empurrado. Segundo as informações, os indivíduos entraram por volta das 22 horas e se esconderam atrás do armário. Ás 2 horas, eles tiveram acesso à parte dos fundos dos caixas, porém, o alarme disparou. Os indivíduos utilizaram alguns papéis para bloquear a câmera de um dos caixas eletrônicos. Eles não

conseguiram ter acesso ao caixa eletrônico, restando apenas danos ao patrimônio.

Mulher da foiçada na cabeça do marido após desentendimento em Ubiratã – A Polícia Militar foi acionada, e se deslocou até a Rua Floriano Peixoto após solicitação do SAMU, onde um homem havia sido vítima de lesão corporal provocada por arma branca. No local, a equipe fez contato com a vítima, a qual relatou que a agressora seria sua esposa. Segundo o homem, eles faziam o uso de bebida alcoólica e teriam se desentendido, momento que a esposa, de posse de uma foice, teria desferido um golpe em cabeça provocando uma lesão leve na parte frontal. Ele foi atendido pelo Samu e encaminhado ao hospital. A mulher se evadiu do local assim que desferiu o golpe.

Setembro

Homem cai em golpe ao comprar carro pela internet e perde 35 mil reais em Ubiratã – Dois homens procuraram a 2ª Cia da Policia Militar para relatar uma ocorrência de estelionato. Um deles havia anunciado um carro em uma página no Facebook, e o outro, que era o interessado em comprar o carro. Este interessado foi enganado por um estelionatário e perdeu R$ 35 mil ao fazer a transferência do dinheiro para o golpista e não ao dono do carro.

Câmera interna de loja mostra ação de ladrão dentro do estabelecimento em Ubiratã- Uma câmera de monitoramento instalada no interior da loja mostrou a ação rápida do elemento que após quebrar a vidraça, entrou rapidamente no interior do estabelecimento e pegou várias peças de roupas. A ação do bandido durou aproximadamente 20 segundos.

Outubro

Motorista abandona carro e PM apreende 86 kg de drogas em Ubiratã – Um veículo foi apreendido após ser abandonado pelo motorista com 86 kg de drogas. A apreensão ocorreu nas imediações da comunidade Curva da Onça. O motorista teria fugido de uma tentativa abordagem perto de Nova Aurora, momento em que policiais militares de Ubiratã realizaram bloqueios em pontos estratégicos e conseguiram localizar o carro. No entanto, o motorista conseguiu desembarcar do carro e fugiu. Em buscas na área os policiais localizaram 86 quilos de maconha divididos em seis fardos. A droga e o veículo foram apreendidos.

Homem pede dinheiro no semáforo para comprar comida e não devolve o troco em Ubiratã – Um foto inusitado chamou a atenção e repercutiu entre os internautas que acessam o Portal Ubiratã Online. Uma pessoa procurou a Policia Militar, relatando que ao passar pelo semáforo das Avenidas Nilza de Oliveira Pipino com a Carmen Ribeiro Pitombo, foi abordado por um homem, que de maneira insistente, pediu dinheiro para comprar comida. A pessoa relatou que tinha apenas R$ 50,00 e que teria entregado sob a promessa do homem de trocar o dinheiro e devolver o restante, porém, o individuo não voltou mais para traze parte do valor.

Novembro

Dois corpos em avançado estado de decomposição são encontrados no Rio Piquiri em Ubiratã – A Policia Militar foi acionada na para atender uma ocorrência nas proximidades da Ponte do Rio Piquiri. Segundo solicitante no local foi encontrado dois corpos em avançado estado de decomposição em meio a mata. Os copos podem ser de dois jovens desaparecidos no dia 14 de setembro na cidade de Cafelândia. Uma mulher procurou a Policia Militar de Cafelândia informando que seu filho Inovilson Junior Reis Lima e um amigo, João Lucas Moreira de Araújo, ambos de 18 anos, saíram de casa para jogar futebol, porém não retornaram e não atenderam mais os telefones.

.

Homem fica gravemente ferido após sofrer queda de bicicleta em Ubiratã – O acidente aconteceu na Rua Goiás. Segundo informações ele teria batido a cabeça no chão, oque ocasionou a grave lesão. A equipe do Samu esteve fazendo o atendimento e encaminhando o homem para o hospital.

Homem morre em acidente entre carro e ônibus com trabalhadores da Unitá na BR 369 em Ubiratã – O grave acidente envolveu um veículo VW Golf com placas de Altônia e um ônibus de trabalhadores da Unitá deixou um morto no km 444, da BR 369, em Ubiratã. O nome da vítima não foi revelado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro morreu no local, após ter jogado o veículo contra o ônibus, segundo relato de testemunhas. Pelo menos 7 pessoas ficaram feridas, duas com maior gravidade, todos socorridos e encaminhados para hospitais da região.

Ubiratanense perde a vida em grave acidente na BR 369 – Um trágico acidente causou a morte de João Soares de Almeida, 47 anos. O acidente envolveu uma carreta e um VW/Gol. Com o impacto, o caminhão saiu da pista e pegou fogo, ficando totalmente destruído. Almeida morreu no local. Há informações de que ele teria saído de casa disposto a tirar a própria vida, o que sugere que o mesmo provocou a batida contra a carreta. O homem estaria passando por problemas familiares.

Câmera mostra ação de criminosos dentro de residência em Ubiratã – Câmera de segurança registrou a ação de três elementos invadindo e revirando uma residência em um condomínio em Ubiratã. Nas imagens é possível ver eles entrando pela janela e andando tranquilamente pela casa.

Mulher encontrada morta em Ubiratã é identificada – O corpo de Verônica Olinto Lima de 39 anos, foi encontrado em um loteamento próximo a Arcapu. Ela estava desaparecida juntamente com uma caminhonete S10 LTZ cor branca. O corpo foi encontrado com sinais de estrangulamento. A caminhonete foi localizada abandonada dias depois. Dois suspeitos pelo crime foram presos pela Policia Civil e um está foragido.

Dezembro

Ubiratã registra mais um óbito e chega a 104 mortes em decorrência de complicações causadas pela Covid-19 desde o início da pandemia.

Câmera de segurança filma dois roubando veículo de dentro de residência em Ubiratã. Eles pularam o muro da residência e levaram um veículo Hyundai.

Homem manteve uma mulher de 71 anos, em cárcere privado, sob ameaça de uma faca no Distrito de Yolanda desde a 07:00 horas – O Batalhão de Operações Policiais Especializadas (BOPE) assumiu a negociação. Foram mais de 12 horas de tensão. O alvo do pedreiro era a filha da mulher, com quem mantinha relacionamento há dois anos. Ela foi libertada por volta das 20:30h e por volta das 23h, o homem se rendeu à polícia.

Obrigado amigo internauta por estar junto com a gente em 2022. Esperamos que 2023 seja marcado apenas de bons acontecimentos. Esperamos ter você novamente conosco no ano que se inicia.