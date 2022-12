“Se eu for preso, eu volto e te mato”: Marido agride e ameaça esposa em Ubiratã

Compareceu na 2ª Cia de Ubiratã, uma Senhora que informou que teve uma discussão verbal com seu marido e que diante disso, iniciou as agressões com socos e chutes ocasionando algumas lesões em seu tórax e demais partes do corpo.

A mulher relatou que o marido pegou seu celular e ameaçou-a com os dizeres: “Se eu for preso, eu volto e te mato”.

Ela disse que é casada com há cinco anos e neste período relatou que por diversas vezes foi agredida fisicamente e ameaçada, nunca registrou boletim de ocorrência em razão de sua integridade física.

A equipe policial orientou a mulher sobre as medidas legais e cabíveis junto a DRP de Ubiratã.

Fonte: 11º BPM