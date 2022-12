Casal é preso suspeito da morte da filha de 3 meses no Paraná

A Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná, prendeu nesta quarta-feira (28), um casal suspeito de matar a própria filha, uma bebê de três meses. Segundo a polícia, a prisão aconteceu após o laudo do Instituto Médico-Legal (IML) constatar lesões e traumatismo no rosto da criança.

De acordo com o Delegado da Polícia Civil Rodrigo Baptista Santos, a investigação apontou que a menina sofreu algumas quedas e não foi levada de prontidão pelos responsáveis para atendimento médico. “Essa criança sofreu algumas quedas e por não ter sido levada para atendimento médico durante a madrugada do dia 27 veio a convulsionar, chegando a UPA praticamente sem vida”, relatou.

A bebê foi levada na madrugada de terça (27) para um posto de saúde da cidade em estado gravíssimo. Ela morreu na sequência. A equipe médica da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Município entrou em contato com a Polícia Militar e informou os indícios de maus-tratos.

De acordo com a Polícia Civil, os pais afirmaram que a filha tinha caído acidentalmente, mas ficaram em silêncio durante depoimento na delegacia.

A defesa do casal negou as acusações e disse que os suspeitos não identificaram a gravidade do estado de saúde da bebê.

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) constatou a morte por traumatismo craniano. A vítima também sofreu lesões na face em decorrência das quedas.

Os pais são acusados pelo crime de homicídio pela omissão imprópria. “Eles tinham o dever, a obrigação de cuidar daquela criança enquanto pais e foi feito o flagrante de ambos, recolhidos à cadeia pública e estão assim à disposição da Justiça”, finalizou o delegado.

Algumas testemunhas ainda serão ouvidas pela Polícia Civil e, em seguida, o inquérito será encaminhado ao Poder Judiciário.

O corpo da menina foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Toledo.