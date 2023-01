Motorista sem habilitação atropela várias pessoas em Campina da Lagoa

Um homem sem habilitação e dirigindo um VW/Fox, atropelou várias pessoas que participavam da comemoração da virada do ano em via pública, na cidade de Campina da Lagoa.

O atropelamento ocorreu na avenida JK, próximo ao cruzamento com a rua José Maria Pereira. Várias pessoas ficaram feridas.

A Polícia Militar foi acionada e ambulâncias também prestaram atendimento às vítimas. Segundo as informações, o veículo VW/Fox de cor prata entrou em alta velocidade no meio das pessoas, atingindo vários pedestres que estavam na via.

Muitos sofreram escoriações nas pernas, braços e rosto. Com as informações sobre o causador do atropelamento, a PM foi até a casa dele. O rapaz contou que arrancou com seu veículo porque estava sendo agredido por várias pessoas. Após parar próximo à sua residência, ele relatou que alguém que estava no local, saiu com o veículo, não sabendo informar se seria algum conhecido seu.

Teste de etilômetro atestou que ele estava embriagado (0,64 mg/l). Pelo sistema Sesp/Intranet foi identificado também que ele não possui CNH. O rapaz recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Campina da Lagoa.

Fonte: Tá Sabendo