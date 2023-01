Homem embriagado causa transtorno em comércios e policia é acionada em Ubiratã

A Policia Militar de Ubiratã foi acionada após informações sobre um homem que estaria causando transtorno a funcionários de uma farmácia e de uma lanchonete, além de ter chutado alguns veículos na área central da cidade.

No local, a policia conseguiu abordar o suspeito. O homem estava visivelmente embriagado e aparentava estar desorientado. Um familiar do abordado esteve no local e relatou que ele é alcoólatra e morador de rua, e que já fazia bastante tempo que ele estava sumido.

O familiar se comprometeu a levar o acusado afim de evitar mais problemas.

Fonte: 11º BPM