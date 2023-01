Mulheres são conduzidas a delegacia após confusão no Centro de Juranda

Após denúncia de vias de fato em via pública, na Rua Guaianases, Centro de Juranda, equipe da Policia Militar se deslocou

até o referido endereço e avistou algumas pessoas que apontavam para algumas mulheres envolvidas na confusão.

Enquanto os policiais conversavam com uma das supostas envolvidas, outra mulher, acompanha da filha, chegou no local e passou a agredi-las. Foi necessário a ação dos policiais para cessar as agressões.

A agressora disse que a outra mulher havia agredido a sua filha momentos antes. Tanto a primeira mulher abordada pela PM como a filha da agressora apresentavam lesões condizentes com luta corporal.

Diante dos fatos, todas as envolvidas foram encaminhadas para a delegacia de Polícia Civil para que fossem adotados

os devidos procedimentos.

Fonte: 11º BPM