Homem procura a PM em Ubiratã após comprar peça de veículo pela internet e não receber a mercadoria

Um homem entrou em contato com a Polícia Militar de Ubiratã para registrar um boletim por estelionato.

Ele disse que no final de dezembro entrou em contato com uma suposta empresa após ver um anúncio no Facebook, com o objetivo de comprar peças para um veículo, e teria feito a negociação pelo Whatsapp, sendo feito um Pix de R$ 229,00

referente à peça que ele queria.

Após o pagamento, o suposto vendedor informou que o produto chegaria em 7 dias, porém não recebeu até o momento a encomenda. Ele conseguiu entrar em contato com empresa, a qual informou que golpistas estariam usando o nome para aplicar golpes em pessoas, e que outras vítimas já haviam entrado em contato para relatar casos semelhantes.

Fonte: 11º BPM