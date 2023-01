Dois morrem em grave acidente envolvendo carreta na BR 369

Duas pessoas morreram encarceradas em grave acidente na BR 369, em Corbélia (PR), na noite desta segunda-feira (9).

Um Fiat Fiorino e uma Fiat Strada trafegavam de Corbélia para Cascavel quando os condutores perceberam uma tenda sobre a pista, de acordo com o Tenente Lucas Delai do Corpo de Bombeiros. Logo em seguida, a Fiorino bateu contra a traseira da Strada. A picape foi projetada sobre a pista contrária e bateu na parte frontal de uma carreta Scania. Com a força do impacto, a carreta tombou no barranco, na lateral da pista.

Os ocupantes do Fiat Strada não resistiram à gravidade dos ferimentos e morreram no local. Os condutores da carreta e da Fiorino não se feriram.

As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) atenderam a ocorrência. A Polícia Científica, Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) também foram mobilizados ao local.

Informações Catve