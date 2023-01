Homem em veículo dispara várias vezes contra pessoas na Vila Recife em Ubiratã

Após informações de que um indivíduo havia passado em frente a uma casa na Vila Recife e efetuado diversos disparos de arma de fogo, a Polícia Militar de Ubiratã foi até o local e fez contato com alguns moradores.

Testemunhas relataram que o autor estaria num VW Gol de cor branca. Ele teria efetuado diversos disparos contra algumas pessoas que estavam na casa. Diante dos fatos, os policiais tentaram contato na residência, porém não havia ninguém.

Foi possível apenas visualizar sangue no quintal da residência, próximo a porta de entrada e no chão da varanda da entrada.

Diante dos fatos foi feito contato com o Hospital Santa Casa para verificar se algum ferido havia dado entrada, porém até o momento não nenhuma pessoa havia procurado atendimento. A equipe continuou as buscas e logo depois recebeu ligação do hospital dando conta que um homem havia dado entrada com um ferimento no pé, porém sem confirmação se era proveniente de arma de fogo.

Em contato com o homem, este disse que tinham tentado contra a vida dele, porém desconhecia o motivo, bem como não soube dizer quem seria o possível autor. Relatou apenas que estava na casa de um amigo quando chegou um rapaz atirando. Ele informou ainda que o carro do atirador poderia estar abandonado nos fundos do bairro Josefina II.

A equipe coletou todas as informações e deslocou até o bairro, onde localizou um carro com as mesmas características.

Dentro do mesmo havia algumas roupas, um par de luvas, uma touca balaclava e um galão. Também era possível sentir um forte odor de gasolina que possivelmente teria sido derramada dentro do veículo.

Diante das circunstâncias e dos possíveis indícios de que este veículo fora utilizado na possível tentativa de homicídio, o mesmo foi guinchado e posteriormente encaminhado à delegacia de Polícia Civil.

A Polícia Militar foi informada que o ferimento do rapaz não era ocasionado por arma de fogo.

Fonte: 11º BPM