Moto é furtada e recuperada pela policia dentro de carro em Ubiratã

Uma moto foi furtada na madrugada deste domingo (08), em frente da residência do proprietário no Parque do Lago em Ubiratã.

Por volta da 5h20min, quando o proprietário chegou ao Destacamento da Policia Militar para realizar o Boletim de Ocorrência, recebeu a informação de que a moto já havia sido localizada durante uma diligência na madrugada.

Os autores foram presos. Eles já haviam realizado outros delitos na cidade e estavam se evadindo para sua cidade de origem.

O que chamou a atenção foi que os criminosos estava tentando levar a moto dentro do veículo Gol que também foi apreendido.