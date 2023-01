Policia Militar é acionada após homem dar soco no nariz da esposa em Campina da Lagoa

A Polícia Militar de Campina da Lagoa foi acionada para comparecer no Hospital Municipal, onde uma mulher vítima de agressão estava recebendo atendimento médico.

No local, ela informou que foi agredida pelo marido com socos no braço, no nariz e na cabeça. Ela relatou que as agressões ocorreram após uma discussão com o homem, que estava alcoolizado.

Os policiais coletaram todas as informações para o registro do Boletim de Ocorrência. O acusado não foi encontrado.

Fonte: 11º BPM