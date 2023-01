11º BPM divulga balanço de ocorrências registradas em 2022

O 11º Batalhão da Polícia Militar atendeu em 2022, um total de 26.723 ocorrências nos 20 municípios que integram a área de atuação da unidade. Em Campo Mourão foram 6.689 atendimentos e, em Ubiratã, sede da 2º Companhia da PM, 3.329 ações.

O aumento foi de 36,56% em relação a 2021, quando foram atendidas 19.568 ocorrências. A partir destas quase 27 mil ações foram apreendidas 2,9 toneladas de maconha, 2 quilos de cocaína, efetuados 178 cumprimentos de mandados de prisão, apreendidas 109 armas de fogo, recuperados 203 veículos com queixa de furto ou roubo, e 470 pessoas foram detidas em ações delituosas contra o patrimônio.

Destes encaminhados por crimes contra o patrimônio, 221 foram em Campo Mourão e 36 em Ubiratã, as duas cidades com maior número de detidos. O total de encaminhados pela PM nestas ações contra o patrimônio representa um acréscimo de mais de 23% em relação ao ano anterior.

Já no que diz respeito à apreensão de maconha, a Polícia Militar apreendeu 2 toneladas a mais do que no ano de 2021, quando 947 quilos da droga foram localizados e apreendidos.

Outro dado importante é referente ao número de mandados de prisão cumpridos pela PM. Houve um acréscimo de 19,46% em relação ao ano de 2021, saltando de 149 para 178 o número de cumprimentos de mandados judiciais.

Destes 178 mandados cumpridos em 2022, 83 foram em Campo Mourão, e 16 em Ubiratã. Das 109 armas apreendidas pela PM no decorrer do ano passado, 40 delas foram em Campo Mourão, o que equivale a 36,69% do montante apreendido.

Houve um acréscimo 11,92% no número de atendimentos que envolve violência doméstica. Em 2021, 478 casos foram registrados pela PM, enquanto em 2022 o número saltou para 535. Deste total, 204 casos foram registrados em Campo Mourão.

O número de atendimentos de ocorrências de perturbação do sossego também aumentou 6,33% no comparativo ao ano de 2021. Foram 437 atendimentos em 2022, enquanto que no ano anterior a PM registrou 411 ocorrências desta natureza.

Fonte: Comunicação Social do 11º BPM