Fifa confirma árbitra de Goioerê, Edna Alves para a Copa do Mundo Feminina

A Fifa anunciou nesta segunda-feira (09), o quadro de árbitras que comandarão as partidas da Copa do Mundo feminina, que será disputada no meio do ano, na Austrália e na Nova Zelândia. A árbitra Goioerense Edina Alves, as assistentes, Neuza Back e Leila Moreira da Cruz e Dalane Muniz dos Santos, árbitra de vídeo, estão na lista.

Ao todo, foram convocadas 33 árbitras, 55 assistentes e, pela primeira vez na história, 19 árbitras de vídeo para o Mundial. A escolha das profissionais se iniciou em 2020, com mais de 170 candidatas passando por uma preparação intensiva, que foi prejudicada pela pandemia da Covid-19.

Entre os meses de janeiro e fevereiro, as árbitras escolhidas participarão de seminários, nas cidades de Doha e Montevideo. Durante o treinamento, elas assistirão e analisarão trechos de partidas, bem como farão trabalhos no campo.

“Com um tempo crítico perdido devido à pandemia na preparação para a Copa do Mundo Feminina, desenvolvemos alguns novos programas para acelerar o desenvolvimento de nossos árbitros, como nosso programa de acompanhamento e suporte muito eficaz, onde cada candidato a árbitro recebeu um treinador da Fifa, que forneceu feedback em suas partidas a cada mês”, explicou Kari Seitz, diretora de arbitragem feminina da Fifa. “Este programa continuará sendo fundamental na fase final de preparação para a Copa”, concluiu.

A Copa do Mundo feminina de 2023 acontecerá entre os dias 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia. A Seleção Brasileira está no Grupo F, ao lado de França e Jamaica, e aguarda o término das classificatórias para conhecer seu terceiro adversário na primeira fase do torneio.

(Fifa – Terra)