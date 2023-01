Bandido arromba residência, prepara mala com objetos e foge ao ser flagrado pelo morador em Campina da Lagoa

A Policia Militar de Campina da Lagoa foi acionada a comparecer na Rua Travessa Presidente Medici, Cohapar onde o morador relatou que ao chegar em casa se deparou com um individuo, magro, trajando bermuda e camiseta branca, e que saiu correndo ao perceber a presença do morador.

Ele disse que ao entrar, percebeu a casa toda revirada, portas dos quartos arrombadas e uma mala do lado de fora contendo vários objetos, entre eles notebooks, roupas e joias que possivelmente o individuo furtaria.

Com base nas características do acusado, a equipe policial realizou buscas e visualizou dois homens, um deles com a característica do acusado, na Rua José de Alencar, no Jardim Paraíso. Porém, ao perceberem a presença da equipe, os dois correram em direção a

uma mata e não foram mais vistos.

Fonte: 11º BPM