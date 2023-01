Celulares avaliados em R$ 35 mil são apreendidos pela Rocam na BR 369

Policiais militares da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) apreenderam 12 celulares avaliados em cerca de R$ 35 mil durante abordagem a um ônibus na BR 369, em Corbélia, na madrugada de quarta-feira (11).

Os aparelhos eram transportados em um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu/São Paulo (SP), abordado durante a Operação Hórus. No bagageiro do coletivo os militares localizaram uma mochila com celulares importados irregularmente.

Um homem de 37 anos, de nacionalidade paraguaia, foi identificado pelos policiais, mas negou que os aparelhos fossem de sua propriedade. Ele foi liberado, enquanto os celulares foram encaminhados à Receita Federal em Cascavel.