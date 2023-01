Idoso tem a mão decepada por fazendeiro por dívida de R$ 300 no Paraná

Um idoso de 60 anos teve a mão decepada após discutir com o proprietário de uma fazenda, em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O motivo da briga seria uma dívida de R$ 300.

A vítima tinha roçado uma parte do terreno do suspeito. Ele teria ido duas vezes até a fazenda para cobrar pelo serviço e não recebia o dinheiro. Em uma das vezes, o idoso levou uma galinha da propriedade, alegando estar revoltado com o proprietário.

O crime aconteceu na véspera de ano novo. A vítima revelou que ele e o fazendeiro estavam bebendo, quando o suspeito pegou um facão e partiu pra cima do idoso, que teve a mão decepada no primeiro golpe.

A vítima esperou uma semana para procurar atendimento médico. Ele foi transportado pela Defesa Civil até o hospital. O fazendeiro ainda não foi identificado e será indiciado pela Polícia Civil por tentativa de homicídio.

Fonte: Ricmais