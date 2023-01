Homem morre e outro fica ferido após veículo capotar na PR 474 em Anahy

Um homem morreu e outro ficou ferido após veículo capotar na PR 474 em Anahy, nesta manhã de sexta-feira (13).

Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o Kia Uk2500 com placas de São Miguel do Iguaçu, seguia sentido BR 369 a Anahy, quando no quilômetro 69 capotou e parou com as rodas para cima. o acidente aconteceu em um trecho da via com curva.

O condutor do veículo, de 47 anos, sofreu ferimentos moderados e foi encaminhado ao hospital.