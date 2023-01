Homem morre em acidente na PR 474 em Ouro Verde do Piquiri

Uma pessoa morreu e outra ficou em estado grave no final da madrugada desta sexta-feira (13/01), após uma saída de pista seguida de capotamento na PR-474, a cerca de 5 quilômetros do Distrito Ouro Verde.

De acordo com populares, um automóvel Kia seguia pela rodovia sentido a Anahy, momento em que o condutor veio a perder o controle da direção, após sair de uma curva acentuada, saindo da pista e capotando em meio a uma plantão as margens da via.

Havia duas pessoas no automóvel. Socorristas do Samu foram mobilizados rapidamente, mas ao chegar no endereço uma das vítimas já estava em óbito.

Já o outro ocupante do carro foi socorrido e encaminhado em estado grave ao Hospital de Nova Aurora.

O corpo da vítima fatal foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Cascavel para exames de necropsia e posterior liberação aos familiares.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual também esteve no endereço registrando a ocorrência.