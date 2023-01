Moradora do Goioerê perde R$ 1.200 para “conseguir” falso empréstimo

Uma moradora de Goioerê perdeu R$ 1.200,00 no golpe do falso empréstimo. O dinheiro foi enviado depois que os golpistas exigiram que ela pagasse para encerrar uma negociação iniciada via telefone.

A mulher contou que uma pessoa entrou em contato com ela via telefone celular e ofereceu um empréstimo, que ela aceitou.

Depois de passar a documentação, a pessoa disse que a negociação não poderia ser prosseguida porque o “score” da vítima era baixo, mas se ela depositasse a quantia de R$ 1.100,00 o dinheiro seria liberado na hora.

A mulher disse que nessas condições não queria o empréstimo, quando a pessoa começou a ameaçá-la, dizendo que teria de pagar R$ 1.200,00 para o cancelamento da operação.

Neste momento, a vítima efetuou uma transferência no valor de R$ 1.100,00, para obter o empréstimo. Em seguida o golpista disse que ela teria de depositar mais R$ 100,00 para a liberação do dinheiro. Ela depositou, mas então percebeu que havia caído em um golpe. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia.

Fonte: Goionews