Pé de maconha com mais de dois metros de altura é apreendido pela PM de Braganey

Por meio de denúncia, a Polícia Militar de Braganey tomou ciência de que em uma residência, haveria um pé de maconha plantado no quintal. Diante da informação, foi solicitado apoio da equipe PM de Anahy, para auxiliar na abordagem.

Quando os policiais chegaram ao endereço informado, foi possível da rua, visualizar a planta. A entrada na residência foi franqueada pelo morador, o qual levou as equipes aos fundos da casa, onde estava o pé do entorpecente. Ainda em buscas no local, em cima de um sofá do lado de fora, foi localizado um prato com uma porção de substância análoga a maconha pronta para ser enrolada, e em uma caixa ao lado mais dois invólucros plásticos transparentes com porções da mesma substância, que totalizaram peso de 22 gramas.

A equipe então recolheu a planta, de 2,30 metros altura, que foi apreendida juntamente com a droga, e encaminhada para o 49ª DRP para as devidas providências. O morador da residência foi encaminhado pelo crime de tráfico de drogas.

Fonte: COMUNICAÇÃO SOCIAL DO 31º BPM