Após desentendimento em Bar, homem agride esposa em Ubiratã

Equipe Policial Militar foi solicitada a comparecer na Rua Porto Alegre, no Jardim Josefina 1, na noite deste domingo (15), para verificar uma ocorrência de violência doméstica.

No local, a solicitante informou que estava em um bar, junto com seu marido, quando houve um desentendimento. Ela disse que o marido a teria segurado pelo braço e a forçou ir embora. Após isso eles entraram em vias de fato. A mulher correu e pediu ajuda em uma residência.

A equipe policial, foi até a residência do casal, mas o acusado não estava no local. A mulher estava com visíveis sinais de embriaguez durante o atendimento.

Fonte: 11º BPM