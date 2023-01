‘Piratas do Asfalto’ voltam agir e agridem passageiros durante assalto a ônibus

Continua a insegurança nas rodovias do Paraná e região, principalmente para quem viaja à noite ou de madrugada. Os alvos mais visados são ônibus de turismo e linha. Neste fim de semana, uma quadrilha que vem instalando o terror na região, “Os Piratas do Asfalto”, voltaram a agir. Assaltou e atirou em um ônibus com 43 passageiros, na rodovia PR-317, em Floresta, próximo da ponte do Rio Ivaí, região de Engenheiro Beltrão

O grupo era formado por homens fortemente armados, conforme relatos das vítimas. O coletivo fazia a linha Carazinho (RS) a São Félix do Xingu, no Pará, quando foi abordado pelos assaltantes. Para obrigar o motorista a parar, os criminosos atiraram contra o coletivo atingindo o pneu e a lataria do veículo.

Após a abordagem forçada, obrigaram o motorista a seguir para uma estrada rural. No local, agrediram vários passageiros com coronhadas de revólver e socos. Ainda roubaram objetos pessoais deles, como celulares, relógios, jóias, dinheiro, entre outros pertences. Após o assalto, a quadrilha fugiu deixando os celulares das vítimas jogados às margens da rodovia, além de outros pertences. O motorista do ônibus trocou o pneu estourado e seguiu até o posto rodoviário da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Floresta, onde registrou a ocorrência. Na sequência as vítimas seguiram viagem.

A PRE fez buscas pela região, mas não conseguiu encontrar os criminosos. Este tipo de ação criminosa está cada vez mais frequente em toda a região. Os bandidos miram principalmente coletivos. Agem sempre da mesma forma. Com violência contra as vítimas.

Questionada recentemente sobre a grave situação, a Secretaria da Segurança Pública do Paraná informou em nota que a Polícia Militar vem reforçando o policiamento nas regiões em todos os horários. “Informamos ainda que a Polícia Civil do Estado está investigando e realizando diligências, a fim de identificar os envolvidos e esclarecer os fatos”, diz.

Fonte: Tribuna do Interior