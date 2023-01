Contribuindo com a limpeza: Matagal e lixo incomoda e preocupa moradores de várias regiões do município de Ubiratã

O mato alto em muitos pontos da cidade e a grande quantidade de lixo e entulho acumulado vem incomodando e preocupando moradores de várias regiões do município de Ubiratã.

Conheça a UNIMEO –

Agende sua prova agora mesmo pelo WhatsApp: https://bit.ly/ubirata75

O número pequeno de servidores municipais designados para as funções de corte de grama e limpeza pública, somado a estação do ano propicia para o crescimento dos matos e gramas são aliados para o acumulo desencadeado desses pontos críticos em nossa cidade. Além de tirar a beleza da cidade no aspecto visual, a maior preocupação dos moradores é com relação ao aumento do número de insetos, principalmente com relação aos casos de dengue que vem crescendo em toda nossa região.

No Conjunto Boa Vista a situação não é diferente. Conforme podemos ver nas fotos, na principal avenida do bairro, Avenida Dina e Diva Di Martini o mato já ultrapassa um metro e meio de altura em alguns pontos.

Segundo o Presidente da Associação de Moradores, Kevin Pomponeti, em contato com o secretário municipal responsável pela “pasta”, Ronaldo Maciel, este relatou que o município possui um cronograma de limpeza da cidade, e que no momento estão realizando a limpeza no outro lado da cidade, na Perimetral Marcilio Daltro e que a limpeza do Conjunto Boa Vista estaria prevista para os próximos meses.

Diante desse fator o próprio Presidente do Bairro, colocou a “mão na massa” e está realizando o serviço de roçagem daquela região.

“Quando o poder público não consegue realizar todas as ações que é de responsabilidade dele, devemos tomar providências para ajudar a comunidade a ter uma melhor qualidade de vida. Por menor que seja nossas ações se cada um tirar um tempinho para fazer o bem, a melhoria acontece”. Destacou o Presidente.

.

.

.

,

.