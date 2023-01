Corpo de Bombeiros alerta para o risco de afogamentos no verão

Com a chegada do verão e da temporada de férias, o risco de afogamentos aumenta. A preocupação se dá por conta do número de resgates de menor risco, atendimentos de afogamentos de extrema gravidade e óbito no Paraná, feitos pelo Corpo de Bombeiros.

Ter conhecimento das instruções sobre segurança em rios, cachoeiras, praias e piscinas é fundamental para garantir um verão tranquilo e prevenir incidentes.

De acordo com o subtenente Brero, do Corpo de Bombeiros, Apenas nesse início de verão, combinado com as festas de fim de ano, foram registrados ao menos dois afogamentos com óbito na região, sem contar um terceiro na região de Maringá.

“A chegada do verão, o período de férias e as festas de fim de ano, acabam proporcionando momentos de encontro e confraternização em família. Devido ao calor, muitos buscam rios e cachoeiras para se banhar, ignorando os fatores de risco”, diz ele.

Brero lembra os afogamentos com óbitos registrados nesse fim de ano em Ubiratã, Peabiru e região de Maringá. No caso de Ubiratã, após ingerir bebida alcoólica, um homem de 38 anos entrou na água para se refrescar e morreu. O corpo só foi achado após três dias de buscas pelos bombeiros.

Outra tragédia semelhante ocorreu no distrito de Silviolândia, em Peabiru, também no final de dezembro. Uma adolescente de 12 anos ao ver a irmã de nove anos se afogando, pulou na água, mas perdeu a vida. A menor foi salva. O pai também pulou na represa e quase se afogou também.

Em Maringá, a vítima foi um jovem de 19 anos. O incidente ocorreu no último dia 8 de janeiro, em um córrego na Rua Rio São Francisco, Jardim Dourados, em Maringá. O caso ocorreu em um local conhecido como 7 metros. De acordo com familiares, ele morreu no dia do aniversário da irmã, enquanto se banhava com amigos.

“A gente constata que na maioria dos casos, os acidentes ocorrem em locais isolados e desassistidos por uma pessoa adulta ou por guarda-vidas. No caso da pessoa ter a iniciativa de tentar o salvamento, precisa ter certeza de que vai ter êxito, pois o risco de se tornar mais uma vítima é muito grande”, adverte.

O subtenente orienta os pais ou responsáveis a monitorar os filhos, pois no período de férias é comum que se reúnam com amigos para se banhar em locais impróprios e de risco. “É preciso estar sempre em alerta com as crianças e adolescentes.”

Em caso de afogamento, a orientação do Corpo de Bombeiros é que ninguém tente realizar o salvamento sozinho. “Temos inúmeras situações de pessoas que tentam salvar alguém que está se afogando e acabam se tornando outra vítima. O correto é que se disponibilize algum material flutuante para a pessoa que está em perigo, como uma boia, uma garrafa plástica, ou algo que a mantenha na superfície, e acione o mais rapidamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193”, orienta.