Irmãos se desentendem durante uso de bebidas e drogas e um acaba gravemente ferido em Nova Cantu

Por volta da 1h40 da madrugada desta terça-feira (17), a equipe da Polícia Militar de Nova Cantu foi acionada para uma

ocorrência de vias de fato e lesão corporal.

A vítima, um rapaz de 30 anos foi gravemente ferido pelo irmão após um desentendimento. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Nova Cantu.

Com base nas informações a equipe da PM foi ao local onde teria ocorrido a briga e encontrou o suspeito de 29 anos, detido por um policial militar de folga. O acusado estava bastante agitado, com sinais de alteração por uso de álcool ou entorpecentes. Ele foi

preso e logo depois encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Campina da Lagoa.

Ao ser questionado sobre os fatos, o acusado disse que estava bebendo e fazendo uso de entorpecentes com seu irmão e mais um

homem que ele não soube identificar. Ele disse que teve um desentendimento com seu o irmão e entrou em vias de fato, vindo a causar ferimentos graves no rosto do irmão. O acusado acionou socorro para prestar atendimento ao irmão, que estava desacordado no chão da sala.

A vítima das agressões, após ser encaminhado ao hospital local, foi transferido para Campo Mourão devido à gravidade dos ferimentos. Até o momento da transferência para Campo Mourão, a vítima ainda estava inconsciente.

Fonte: 11º BPM