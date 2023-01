Motorista morre após caminhão carregado com gado tombar em Campina da Lagoa

Um grave acidente na manhã desta terça-feira (17), foi registrado na Rodovia PR-364, que liga os munícipios de Campina da Lagoa e Altamira do Paraná.

O acidente aconteceu no município de Campina da Lagoa, na Curva do Japonês, conhecida Curva da Morte, pois no local vários acidentes com vítimas fatais foram registrados nos últimos anos.

Um caminhão carregado com bois seguia sentido Altamira a Campina, quando o motorista acabou perdendo o controle do veículo e saiu da pista vindo a tombar em um buraco ao lado da pista.

Após o acidente alguns animais vivos ficaram presos as ferragens, outros soltos na pista e também mortos no local.

Uma equipe do atendimento de Saúde do município de Campina da Lagoa foi acionada e rapidamente se deslocaram até o local, mas ao retirar o motorista das ferragens não puderam fazer nada, pois o mesmo encontrava-se em óbito. A identidade da vítima ainda não foi confirmada e nem divulgada.

Informações extraoficiais indicam que o motorista seria da região norte do estado e trabalharia para um frigorifico lá da região.

A Polícia Militar de Campina compareceu o local realizando a sinalização e acionando os órgãos competentes, Polícia Rodoviária Estadual e Polícia Civil.

Fonte: Portal O Vale