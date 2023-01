Policia Militar prende irmãos acusados de homicídio na noite de Natal em Nova Aurora

A Polícia Militar de Cafelândia cumpriu nesta terça-feira (17), dois mandados de busca e apreensão de um adolescente de 17 anos na região do Bairro Bom Jesus e seu irmão de 18 anos em uma casa no Jardim São Roque.

Em buscas no local, foram encontradas duas gramas de substância análoga a maconha, que um rapaz de 21 anos, o qual seria padrasto dos acusados, afirmou lhe pertencer. A droga apreendida e o responsável foram encaminhados para a confecção do Termo Circunstanciado, no Pelotão PM de Cafelândia.

A dupla está envolvida em um crime que chocou a população de Nova Aurora, eles são acusados de agredirem violentamente um homem na noite de Natal, a vítima veio a óbito no hospital alguns dias depois.

Após o encaminhamento à Delegacia de Polícia Civil para ser ouvido, o adolescente será encaminhado para um centro de internamento socioeducacional na cidade de Cascavel. Já o maior foi conduzido ao DEPEN na cidade de Assis Chateaubriand.

Fonte: Comunicação Social do 31º BPM