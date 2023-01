Mais de 300 frangos morrem após incêndio em caminhão de frigorífico

Um início de incêndio em um caminhão carregado com aves que eram transportadas para o frigorífico JBS de Campo Mourão pegou fogo no início desta madrugada, matando pelo menos 300 frangos carbonizados.

O incidente ocorreu na rodovia PR-487, na saída para Luziana, próximo ao trevo de acesso para a BR-369. A proximidade com o quartel do Corpo de Bombeiros proporcionou a chegada rápida da equipe ao local, evitando maiores danos.

Segundo as informações do sargento Gorri, o fogo iniciou após um dos pneus do terceiro eixo do caminhão estourar. As chamas subiram para a carroceria, atingindo as aves.

No entanto, a chegada rápida do Corpo de Bombeiros evitou que o fogo se propagasse ainda mais. As aves foram repassadas para outro caminhão e levadas para o frigorífico.

Fonte e Foto: João Silvestrin/Tasabendo.com