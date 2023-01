PCPR deflagra operação para resgatar 300 cães em situação de maus-tratos em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná está nas ruas desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (19) com a missão de resgatar ao menos 300 cães que estão vivendo em situação insalubre em uma casa no bairro São Lourenço, em Curitiba. A ação conta com o apoio da Prefeitura de Curitiba.

A PCPR identificou que os cães sofrem maus-tratos, vivem sem água e alimento. No local, os policiais civis ainda apuraram que há uma densa camada acima do chão onde eles ficam, com fezes e urina dos próprios animais.

De acordo com a investigação, os cães vivem em um local apertado, sem espaço entre eles. Além disso, a PCPR identificou diversos animais vivendo há anos dentro de caixas de transporte para viagens e apurou que, por estarem presos, muitos não conseguem andar.

Os policiais civis constataram que vizinhos reclamam do forte odor e comércios próximos chegaram a fechar as portas após os clientes reclamarem do cheiro vindo da residência. Além disso, a PCPR apurou que os animais estão correndo risco de morte. A dona dos animais não mora no local e não vai à residência com frequência.

O delegado Guilherme Dias afirma que essa ação da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente da PCPR só foi desencadeada graças ao apoio da população. “A participação da população na apuração dos crimes de maus-tratos é muito importante. O Boletim de Ocorrência pode ser feito de forma virtual no site da PCPR. A denúncia também pode ser feita de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181 ou pessoalmente na delegacia mais próxima”, acrescenta.

REDE DE APOIO

A Prefeitura de Curitiba presta apoio no local com o manejo, catalogação e transporte dos animais que necessitarem de remoção pela Rede de Proteção Animal, além da limpeza dos canis com equipes do Departamento de Limpeza Pública.

Os animais ficarão sob responsabilidade do Instituto Fica Comigo, parceiro da Rede, que deve assumir a rotina de cuidados diários dos animais até a recuperação, com o apoio da Rede de Proteção para a garantia de alimentação e continuidade das castrações, até disponibilizá-los para adoção responsável.

Fonte: Agência Estadual de Notícias