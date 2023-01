Homem é preso após agredir a esposa em Campina da Lagoa

Um homem de 44 anos foi preso após agredir a esposa em Campina da Lagoa.

A equipe da Policia Militar foi acionada depois de uma informação dando conta de uma ocorrência de vias de fato. No local, a equipe fez contato com as partes envolvidas. Um casal que estaria em processo de separação e o homem teria agredido a mulher após desentendimento. A irmã dele disse que teria sido agredida pela cunhada ao tentar separar a briga.

Após os policiais controlarem a situação, a mulher agredida pelo marido disse que tinha medida protetiva, sendo apresentada à equipe policial. O homem foi preso e encaminhado à delegacia para que fossem adotados os devidos procedimentos.

As duas mulheres envolvidas na ocorrência também foram encaminhadas para serem ouvidas.

Fonte: 11º BPM