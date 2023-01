Mulher perde mil reais ao comprar telhas pela internet em Nova Cantu

Uma mulher procurou a Polícia Militar de Nova Cantu, nesta quinta-feira (19), para registrar um boletim de ocorrência após sofrer um golpe pela internet.

Ela disse que viu um anúncio de telhas de fibrocimento e se interessou. Então, ela fez contato com o suposto vendedor pelo WhatsApp e realizou uma transferência via Pix no valor de R$ 1 mil. Contudo, logo depois o homem disse que o valor havia estornado, sendo necessário que ela realizasse outra transferência.

Ela desconfiou da situação e ao verificar a movimentação percebeu que o dinheiro não estava mais na conta.

Fonte; 11º BPM