Sólida, moderna e em expansão: Uniprime Pioneira comemora 27 anos de história

A Uniprime Pioneira começa o ano comemorando aniversário. Em 2023, celebra 27 anos de história, realizações e cooperação. Um marco da experiência que solidifica as bases e, ao mesmo tempo, da juventude renovada e entusiasta que constrói um futuro promissor.

A trajetória iniciou em 1996, em Toledo, Paraná, com a união de médicos que visualizaram no modelo cooperativista uma alternativa justa para fomentar e viabilizar projetos na área da saúde. Dessa visão nasceu a primeira cooperativa de crédito médica multiespecialidades do Estado.

Hoje, a cooperativa de crédito de livre admissão, congrega mais de 11 mil cooperados de diferentes profissões, que viabilizam seus projetos por meio das soluções sob medida para cada necessidade. Ao longo da sua jornada, a Uniprime cresceu e se fortaleceu com foco na qualidade, no atendimento, no relacionamento com os cooperados, na oferta de produtos e serviços diferenciados e reforçando cada vez mais sua grande expertise na área de saúde. Em 2022, superou meio bilhão em ativos – patamar que reflete, de forma inequívoca, solidez, credibilidade e segurança.

Em menos de dois anos, abriu novas fronteiras com a inauguração de quatro agências em importantes cidades de dois estados: Florianópolis e Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e Caxias do Sul e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Agências com o conceito prime, totalmente condizentes com o perfil das demais 10 agências da cooperativa localizadas no Paraná e Mato Grosso do Sul. E o plano de expansão continua. “Nosso bem sucedido projeto de expansão nos credencia a ir pensando no futuro, em aproveitar as nossas potencialidades e as do mercado”, projeta o presidente Dr. Orley Campagnolo.

Mais do que conquistas internas, Dr. Orley comemora, neste aniversário, o reconhecimento pela sociedade do cooperativismo de crédito como um instrumento necessário para o desenvolvimento sustentável. “Estamos crescendo de modo firme e sustentável, assistindo a uma procura orgânica de cooperados. Por tudo o que construímos e o que vislumbramos no futuro, estou muito otimista em relação à nossa cooperativa”, finaliza.

Comemoração

Para celebrar os 27 anos de história, a Uniprime Pioneira quer proporcionar momentos de felicidade, conexão e boas memórias para os cooperados e irá sortear 10 adegas climatizadas de vinho e 5 estadias com acompanhante no resort à escolha: Mabu Thermas Grand Resort em Foz do Iguaçu (PR), Recanto Cataratas Thermas Resort em Foz do Iguaçu (PR), Vila Ventura Ecoresort em Viamão (RS), Fazzenda Park Hotel em Gaspar (SC), Campanario Villaggio Resort em Florianópolis (SC) ou Hotel & Spa do Vinho em Bento Gonçalves (RS).

As orientações de participação encontram-se divulgadas nas redes sociais da cooperativa: @uniprimepioneira