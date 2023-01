Vídeo: travesti dá voadora em PM e pega a arma dele em motel, no PR

Uma confusão envolvendo um policial militar e uma travesti dentro de um motel do bairro Hauer, em Curitiba, capital do Paraná, por pouco não acabou em tragédia. Durante a briga, que aconteceu na madrugada de domingo, 22, a travesti conseguiu pegar a arma do policial, depois de lhe dar uma voadora. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento.

A proprietária do motel, que fica na Rua das Carmelitas, acionou a Polícia Militar (PM) depois que a situação saiu do controle. Segundo as informações do boletim de ocorrência, houve uma discussão entre o PM e a travesti.

Nas imagens das câmeras de segurança é possível ver que a travesti e o policial discutem, até que ela vai para cima dele, lhe dando uma voadora. Após cair no chão, a travesti se levanta rapidamente e consegue pegar a arma do policial. (Fonte: Banda B)

Veja o vídeo abaixo.