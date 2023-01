Homem é baleado após desentendimento com vizinho em Ubiratã

A Policia Militar de Ubiratã foi acionada por volta das 20h50min desta quinta-feira (26), onde segundo informações um homem havia sido baleado.

No local, um homem informou que o seu pai (48 anos) havia sido vítima de disparos de arma de fogo. Relatou que o seu pai mora em um rancho próximo a balsa do Rio Piquiri, próximo também a comunidade São João, e que o mesmo o avisou por telefone dos fatos, informando que o autor seria um vizinho.

A equipe policial se deslocou até a propriedade, onde reside a vítima. O filho auxiliou a equipe na localização do sítio.

O homem foi localizado e apresentava lesões na coxa, no braço e no pescoço. Ele relatou que o motivo do desentendimento seria por causa da ex-mulher do acusado.

Ele foi encaminhado para atendimento médico pelo próprio filho, e na sequencia a policia foi até o sítio do vizinho acusado dos disparos, porém sem êxito em encontrá-lo. Por fim a equipe deslocou até o Hospital Santa Casa onde a vítima estava sendo atendida.

A PM orientou os familiares quanto aos procedimentos cabíveis.

Fonte: 11º BPM