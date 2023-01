Homem é preso por furtar filé mignon em supermercado de Campo Mourão

Um homem de 39 anos foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, depois de furtar uma peça de filé mignon no valor de R$ 132,88 e um salame no valor de R$ 35,00, de um supermercado em Campo Mourão.

O fato ocorreu na tarde dessa quinta-feira. De acordo com a equipe de seguranças, o homem pegou os produtos e escondeu nas suas vestimentas.

Logo depois ele foi abordado pelos seguranças do local e encaminhado para uma sala até a chegada da equipe policial. As partes, juntamente com os produtos do furto, foram encaminhadas para a 16ª SDP para as providências cabíveis.

Fonte: Tá Sabendo