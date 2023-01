Astra furtado em Ubiratã é localizado abandonado

A Policia Militar de Ubiratã recebeu informações de que havia um carro com as mesmas características do que havia sido furtado na madrugada do último sábado na Avenida João Pipino.

Os policiais foram até o local e localizaram o veículo GM Astra de cor azul, abandonado nas imediações da ponte do Rio Piquiri.

O carro foi encaminhado para a delegacia de Ubiratã. O proprietário informou que o carro estava estacionado em frente ao seu local de trabalho, e que as chaves estavam na porta do carro, quando foi levado.



Com Informações do 11º BPM