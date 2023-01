Homem embriagado é preso após colidir veículo Gol contra Honda Civic estacionado em Ubiratã

Um homem de 25 anos com sintomas de embriaguez foi detido pela Polícia Militar após bater o seu veículo VW Gol contra um Honda Civic que estava estacionado em frente a uma residência localizada na Rua Epitácio Pessoa, na Vila Recife.

O motorista do Gol admitiu que deixou o local do acidente pois havia ingerido bebida alcoólica. O Gol apresentava diversas

avarias. Ao ser informado para acompanhar a equipe até a sede da Companhia da PM, o rapaz passou a não colaborar com a equipe, sendo necessário uso de força.

Ele se negou a realizar o teste do etilômetro, porém foi encaminhado à delegacia com base no Auto de Constatação de Alteração

Psicomotora. Ele foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante.

Fonte: 11º BPM