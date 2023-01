Como criar uma rotina de cuidados com a pele do corpo

Quer saber como criar uma rotina de cuidados com a pele do corpo? Fato é que esse tópico é de grande importância, uma vez que estamos falando do maior órgão do nosso corpo.

A grande questão nisso tudo é que, ao falar sobre cuidados com a pele, a grande maioria das pessoas associa apenas a pele do rosto.

Sim, é verdade que essa região é uma das que mais sofre a ação de agentes externos que são nocivos, como poluição, luz azul, raios solares etc.

No entanto, é preciso saber como criar uma rotina de cuidados com a pele do corpo no geral. Assim, acaba evitando possíveis doenças mais graves.

Então, se você quer entender melhor a respeito de como criar uma rotina de cuidados com a pele do corpo, é só continuar neste artigo que iremos falar tudo o que você precisa saber a esse respeito.

O que é skincare?

Falando de forma mais direta, skincare nada mais é que a prática de cuidar da nossa pele, que é o maior órgão do nosso corpo.

Mas por que é importante saber como criar uma rotina de cuidados com a pele do corpo? Porque, a partir dessa rotina, acaba mantendo esse órgão saudável.

Por consequência, irá proteger o nosso corpo como um todo de bactérias e vírus, além de também regular a temperatura ideal.

Devemos lembrar ainda a respeito do CID melanoma. Ou seja, caso um indivíduo não tenha os devidos cuidados com a pele, ele se torna mais suscetível a desenvolver esse tipo de problema.

Além disso, não há como deixar de falar que cuidar da pele também melhora a aparência e, por consequência, pode ter um impacto positivo em nossa autoestima e saúde mental.

Sendo assim, não há como negar que praticar o autocuidado e se dedicar a cuidar de si mesmo também é importante para a saúde mental, não apenas física.

Como manter a pele sempre saudável?

Para saber como criar uma rotina de cuidados com a pele do corpo, primeiro é importante saber de que forma manter a nossa pele bem cuidada.

Quanto a esse respeito, a grande maioria das pessoas tem essa dúvida justamente pelo fato de que, ao ter esses cuidados, torna-se possível evitar marcas de expressão, flacidez e outros tipos de imperfeições.

Se esse for o caso, pode ser interessante entender melhor a respeito do Ultraformer MPT benefícios, uma vez que ele é capaz de trazer tudo isso e muito mais.

Mas, uma coisa que você precisa entender sobre como criar uma rotina de cuidados com a pele do corpo, é o fato de que as coisas não se resumem apenas na aplicação de produtos corretos.

Na verdade, também envolve o fato de adotar hábitos saudáveis, os quais irão contribuir para a saúde geral do nosso corpo.

Essa é uma das razões pelas quais se afirma que beber pelo menos dois litros de água por dia é fundamental para manter a saúde da nossa pele.

Mesmo porque essa é apenas uma das práticas que torna capaz evitar aspectos de aspereza e ressecamento.

Tudo isso enquanto ainda evita a aparência de rugas e outras marcas de envelhecimento.

Por fim, outra coisa que se deve ter em mente ao aprender sobre como criar uma rotina de cuidados com a pele do corpo, é a respeito da alimentação.

Dizemos isso porque manter uma alimentação equilibrada, baseada em alimentos saudáveis, é essencial pois a pele é um órgão excretor.

Sendo assim, o excesso de substâncias no organismo tende a se refletir na oleosidade cutânea.

Qual é a importância do sono para manter a pele saudável?

Outro ponto que se deve entender ao falarmos sobre como criar uma rotina de cuidados com a pele do corpo, diz respeito ao nosso sono. Mas por quê?

Em suma, isso acontece porque o sono é uma parte vital na manutenção de uma boa saúde e beleza da pele. Já ouviu falar do “sono da beleza”? Então, ele existe.

Isso acontece porque a privação de sono tem efeitos negativos no organismo, incluindo dificuldade na desintoxicação do corpo.

Durante o sono, há picos hormonais que são cruciais para renovação celular e combate ao envelhecimento precoce.

O colágeno, por exemplo, que é o responsável pela firmeza da pele, também é restabelecido durante o repouso.

Como criar uma rotina de cuidados com a pele do corpo durante o dia?

Obter uma rotina de cuidados com a pele é muito importante para manter a saúde e a aparência da pele. Isso inclui passos simples como higienizar a pele, hidratá-la e utilizar produtos de tratamento.

Mas, além disso, é importante levar em consideração outros fatores, como lesões na pele, como um pino no tornozelo, pois eles podem afetar a saúde e a aparência da pele.

É sempre recomendável consultar um dermatologista se você tiver alguma lesão ou problema de pele. Mas, dentre os cuidados gerais, citamos os seguintes:

Higiene

Ao falar sobre como criar uma rotina de cuidados com a pele do corpo, a primeira coisa a se mencionar é a respeito da higiene.

Lavar bem o rosto é fundamental para a nossa pele porque tem o poder de:

Remover impurezas;

Retirar excesso de oleosidade;

Desobstruir os poros;

Preparar a pele para as próximas etapas e produtos.

Nessa etapa, a nossa dica é que você procure usar um sabonete ou gel de limpeza adequado ao seu tipo de pele.

Em seguida, aplique um tônico para poder remover as impurezas que resistiram ao sabonete, mas que ainda assim podem fazer mal à saúde da pele.

Se puder, utilize também a água micelar, haja vista que ela limpa, tonifica, purifica, hidrata, regenera e protege a pele.

Devemos mencionar ainda que você deve realizar esse procedimento assim que acordar, antes mesmo de aplicar a maquiagem.

Antioxidante

É bem provável que você já tenha ouvido falar a respeito da importância dos antioxidantes na alimentação.

Afinal de contas, eles são capazes de combater os radicais livres, além de também aumentar as defesas do nosso organismo.

De forma similar, os antioxidantes tópicos, como a vitamina C e a vitamina E, também são capazes de atuar de forma direta na pele.

Dessa forma, acaba por protegê-la dos danos causados pelo sol e pela poluição aos quais ela é exposta todos os dias.

Hidratante

Assim que terminar de limpar o rosto e aplicar um antioxidante, o passo seguinte é o de hidratar a sua pele.

Nessa etapa de como criar uma rotina de cuidados com a pele do corpo, a nossa dica é que você dê preferência por produtos com textura leve e refrescante.

Opte também por aqueles que não deixem a pele muito pesada ou que se formem uma camada grossa, por exemplo.

Devemos mencionar ainda que, em muitas vezes, a falta de hidratação pode causar a produção de ainda mais oleosidade.

Então, por mais que você já tenha a pele oleosa, a nossa dica é que você inclua sim um hidratante na sua rotina de cuidados.

Tratamento

Feito todos os procedimentos anteriores, o passo seguinte diz respeito à aplicação de um tratamento específico.

Nessa etapa de como criar uma rotina de cuidados com a pele do corpo, a nossa dica é que você opte por algum produto que atenda a necessidade da sua pele.

Produtos para tratar acne, clarear manchas, amenizar olheiras, reduzir rugas e linhas de expressão são exemplos de itens que você pode usar, se lhe for pertinente.

Proteção solar

Fato é que a aplicação de um protetor solar é de grande importância para poder manter a sua pele sempre saudável.

Inclusive, diversas pessoas se perguntam sobre o que é bom para tirar espinha. Mas, além de saber como tirar, é interessante saber como evitar, certo?

Mas, no que se refere ao protetor solar, devemos salientar que essa é uma etapa fundamental na rotina de cuidados com a pele diurna e noturna também.

É de fundamental importância para a saúde da pele, haja vista que impede a incidência dos raios UVA e UVB.

Além do mais, o protetor solar ainda evita seus efeitos negativos a curto, médio e longo prazo, tais como queimaduras, ardência, envelhecimento precoce e câncer de pele.

Como criar uma rotina de cuidados com a pele do corpo à noite?

Durante à noite, os cuidados podem variar em alguns aspectos. Nesse sentido, algumas das nossas dicas de como criar uma rotina de cuidados com a pele do corpo pela noite, é:

Higiene

Como já mencionado, a higiene é fundamental para cuidar da pele, e isso não se torna diferente quando a noite chega, mas bem pelo contrário.

Na verdade, depois de um dia exposto à poluição e acumulando resíduos, a higiene se torna um dos fatores mais importantes.

Nesse sentido, a nossa dica é que você comece removendo com bastante cuidado a sua maquiagem, sempre optando por usar os produtos adequados para o seu tipo de pele.

Para evitar danos em sua pele, a nossa dica é que dê preferência em utilizar os lencinhos demaquilantes, demaquilantes bifásicos ou água micelar. Em seguida, lave o rosto com um sabonete ou gel de limpeza.

Outro ponto que devemos mencionar sobre como criar uma rotina de cuidados com a pele do corpo, é a respeito do uso de algum produto esfoliante, mas faça isso de forma delicada, até mesmo para não danificar a sua pele.

Hidratação

Depois de cuidar da limpeza da pele, chegou o momento de fazer a hidratação. Sim, esse passo é importante mesmo quando se está a noite.

No entanto, para esse horário, procure dar preferência aos cremes mais nutritivos e densos, já que eles costumam ser mais eficazes.

Dizemos isso porque, na grande maioria das vezes, eles possuem mais ingredientes, sendo que alguns deles podem ser fotossensíveis.

Dito isso, salientamos o quão importante é limpar o rosto cuidadosamente na manhã seguinte antes de sair.

Tratamento

Após realizar todos esses procedimentos, o passo seguinte também é a necessidade de aplicar produtos de tratamentos para a pele.

Nesse sentido, você pode utilizar os mesmos que usou durante o dia, ou algum outro que o seu médico dermatologista tenha indicado.