Jovem cai em golpe na internet e perde R$ 389 em Ubiratã

Um rapaz de 29 anos procurou a 2ª Cia da PM na noite dessa segunda-feira (30), para relatar que havia sofrido um golpe e perdido R$ 389,00 ao fazer um suposto “investimento”, o qual ele teria visto o anúncio na internet.

A transferência do valor foi feita via pix, para uma pessoa que ele não conhece. Relatou ainda que teve a sua conta no Instagram hackeada, e que fizeram algumas postagens com propaganda sobre o suposto investimento.

Fonte: 11º BPM