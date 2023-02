Polícia Militar localiza pistola com casal em veículo de aplicativo em Corbélia

A Policia Militar de Corbélia, após receber informações de populares, abordou um veículo de aplicativo e localizou uma Pistola com 15 munições intactas.

No veículo estavam um casal com seu filho de 3 anos de idade. Em busca no interior do veículo a equipe localizou dentro da bolsa com pertences da criança uma Pistola calibre 9mm com as 15 munições intactas.



Indagados sobre a arma de fogo informaram que teriam vindo até Corbélia a fim de comprar um veículo e que a arma seria parte do pagamento do mesmo.



Diante dos fatos, o homem que estava junto assumiu a propriedade da arma de fogo e recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para 15ª SDP de Cascavel para procedimentos cabíveis a polícia judiciária.