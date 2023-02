Homem é agredido durante negociação de carro em Campina da Lagoa

Um homem procurou a Polícia Militar de Campina da Lagoa e relatou que havia sido agredido por outro homem após um desentendimento comercial a respeito da venda de um carro.

Ele disse que ao tentar falar com o cidadão a respeito do pagamento, ele o teria agredido com um soco no rosto e depois disso saiu em alta velocidade com o veículo.

Com base nas informações de que o condutor praticava direção perigosa pela ruas da cidade, inclusive estaria embriagado, a

equipe realizou patrulhamento e avistou o carro na av. JK. O motorista, que já é conhecido pela prática de direção perigosa, recebeu voz de abordagem, porém saiu com o carro em alta velocidade. Ele seguiu por diversas ruas cometendo infrações de trânsito, colocando em risco a vida de outros motoristas, e devido a este iminente risco, a equipe policial optou por

interromper o acompanhamento tático. Foram lavradas as devidas notificações de trânsito.

Fonte: 11º BPM