Homem é esfaqueado ao tentar impedir agressão do vizinho contra esposa em Campina da Lagoa

A Policia Militar de Campina da Lagoa foi acionada na noite desse domingo (05), a comparecer no hospital da cidade, onde um homem teria dado entrada vitima de esfaqueamento.

No local, os policiais fizeram contato com o rapaz, o qual disse que foi agredido com uma facada após tentar evitar que sua vizinha fosse agredida pelo marido. Ele relatou que ela saiu pedindo socorro na rua e ao tentar ajudá-la foi golpeado.



A PM realizou buscas pelos acusado, porém ele não foi localizado.

Fonte: 11º BPM