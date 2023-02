Pai fere o filho na cabeça com facão em Ubiratã

A Policia Militar de Ubiratã foi acionada na tarde deste domingo (05), a comparecer no Hospital Santa Casa, pois teria dado entrada um rapaz com uma lesão grave na região da cabeça, e o autor seria o próprio pai.

No hospital os policiais conversaram com as atendentes de plantão, médico e a

vitima, que estava sendo atendida. Perguntado ao rapaz quem tinha desferido o golpe, ele disse que seu pai que estava embriagado, o agrediu com um facão.

Os policiais deslocaram até a Vila São Joaquim, onde teria ocorrido o fato, porém o acusado não estava no local. Na residência havia diversas marcas de sangue.

Testemunhas disseram à PM que após o homem agredir o filho, ele fugiu do local em um Fiat Uno de cor vermelha.

Fonte: 11º BPM