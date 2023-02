Suposta traição gera briga entre familiares em Ubiratã

A Policia Militar de Ubiratã foi acionada a comparecer na Rua Vicente Saran, no Jardim Petrica, onde ocorria uma situação de vias de fato entre familiares.

No local, foi conversado com os envolvidos. Segundo o que foi apurado, um deles teria acusado outro de se envolver com sua esposa. O suposto traído teria pego uma faca e ameaçado algumas pessoas na festa.

O acusado apresentava um ferimento na testa, e outro envolvido com um ferimento na mão. As partes foram encaminhadas até a delegacia para que fossem adotados os devidos procedimentos.

Fonte: 11º BPM