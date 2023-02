Terremoto de 7,8 de magnitude mata 2,3 mil pessoas na Turquia e Síria

Dois fortes terremotos de grande magnitude atingiram a região da Turquia e da Síria na manhã desta segunda-feira, 6, deixando um rastro de destruição, mais de 2,3 mil mortos, 10 mil feridos e milhares de desaparecidos.

Com o primeiro abalo sísmico de magnitude 7,8, que durou cerca de um minuto, muitos edifícios desabaram e obrigaram a população desses locais irem para as ruas mesmo com as baixas temperaturas. Horas depois, o segundo tremor, de magnitude 7,5, foi registrado.

Os números da tragédia ainda devem subir, uma vez que socorristas seguem vasculhando escombros em busca de mortos e feridos. O tremor também foi sentido em outros países do Oriente Médio, como Israel e Líbano.

Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia, lamentou o ocorrido: “Transmito meus melhores votos a todos os nossos cidadãos que foram afetados pelo terremoto que ocorreu em Kahramanmara? e foi sentido em muitas partes do nosso país. Todas as nossas unidades relevantes estão em alerta sob a coordenação da AFAD”, escreveu nas redes sociais.

Também segundo Erdogan, o país contabiliza 2,8 mil imóveis desmoronados.

Por meio de um comunicado, o governo dos Estados Unidos disse estar pronto a fornecer assistência, enquanto a União Europeia ativou seu mecanismo de Defesa Civil e já enviou as primeiras equipes de socorro.

“Plena solidariedade às populações de Turquia e Síria após o terremoto desta manhã. Estamos de luto com as famílias das vítimas”, afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.