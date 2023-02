Ubiratã Negativo: 20 municípios da COMCAM tiveram saldo positivo na geração de empregos

Dos 25 municípios da região da Comcam, 20 tiveram saldo positivo na geração de emprego. Ubiratã ficou negativado.

Os 25 municípios fecharam 2022 com um saldo de 2.292 empregos. Vinte tiveram saldo positivo, o que totaliza 2.536 postos de trabalho. Outros cinco, porém, ficaram negativos e registraram 244 demissões a mais que contratações. Depois de Campo Mourão, com 1.286, os melhores saldos foram de Fênix (279), Goioerê (164), Campina da Lagoa (145) e Iretama (142). Os dados são do Caged.

Saldo por município

1) Campo Mourão 1.286

2) Fênix 279

3) Goioerê 164

4) Campina da Lagoa 145

5) Iretama 142

6) Engenheiro Beltrão 111

7) Peabiru 83

8) Moreira Sales 65

9) Luiziana 32

10) Roncador 28

11) Farol 27

11) Quinta do Sol 27

11) Rancho Alegre do Oeste 27

14) Altamira do Paraná 22

15) Janiópolis 21

16) Barbosa Ferraz 20

17) Corumbataí do Sul 18

17) Juranda 18

19) Boa Esperança 15

20) Nova Cantu 6

21) Ubiratã – 8

22) Quarto Centenário -16

23) Mamborê -54

24) Terra Boa -75

25) Araruna -91

Fonte: Caged – Ministério do Trabalho