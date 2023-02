Motorista embriagado avança preferencial, causa acidente e deixa condutor ferido em Juranda

A Policia Militar de Juranda foi acionada no inicio da madrugada desta quinta-feira (09) para atender uma ocorrência de acidente entre dois veículos.

No local foi constatado um abalroamento lateral envolvendo um GM Celta e um Ford KA. De acordo com o que foi apurado, o condutor do GM Celta avançou a preferencial e atingiu o Ford KA.

O motorista do Ford Ka estava sentido dores e foi encaminhado ao hospital. O condutor do GM Celta informou que havia consumido bebida alcoólica, sendo constatado 0,33 Mg/l após teste do etilômetro.

Como o resultado gera apenas medidas administrativas, o condutor não foi preso, contudo foram lavradas todas as notificações e o veículo recolhido ao pátio por débitos de licenciamento.

11º BPM