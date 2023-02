Portos do Paraná movimentam 4,2 milhões de toneladas em janeiro, recorde para o mês

A movimentação de janeiro nos portos do Paraná marcou um novo recorde para o mês. Foram 4.208.706 toneladas de cargas carregadas e descarregadas nos Portos de Paranaguá e Antonina. O volume é 1% maior que as 4.157.538 toneladas no mesmo período em 2022.

Na exportação, os destaques foram milho, com alta de 189% em janeiro este ano em relação a janeiro do ano passado, farelos (soja e milho, alta de 17%), açúcar (15%), óleo de soja e derivados de petróleo (em janeiro de 2022 não houve embarque desses produtos).

Na importação, trigo (93%), cevada/malte (26%), sal (100%), metanol (67%), óleos vegetais e os derivados de petróleo lideraram as altas – estes últimos não desembarcaram no Paraná no último ano.

“O aumento registrado entre os granéis foi o que mais contribuiu para a nova alta”, informa o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia. “Só os granéis sólidos representam quase 60% de tudo o que foi movimentado no mês. O segmento movimentou 2.475.456 toneladas, 2% a mais que no ano passado”, completa.

Entre os granéis líquidos, o aumento foi de 12% na comparação entre janeiro de 2022 e 2023. Neste ano, foram 722.073 toneladas. No ano passado, 644.939.

No segmento carga geral, que representa as cargas que são embarcadas por unidade, foram 1.011.177 toneladas movimentadas. O volume é 7% menor que as 1.088.747 toneladas registradas em janeiro de 2022. A queda foi impactada, principalmente, pela redução nos volumes de açúcar em saca e celulose, no sentido exportação.

As movimentações de veículos registram alta de 395%. Neste ano, foram 8.095 unidades carregadas e descarregadas pelo Porto de Paranaguá, contra 1.634 unidades no primeiro mês do ano passado. Do total de 2023, foram exportados 6.975 veículos e importadas 1.120 unidades.

Já contêineres não tiveram movimentação diferente do ano passado. Foram 88.038 TEUs movimentados – 47.561 TEUs para exportação e outras 40.477 TEUs, importação.

EXPORTAÇÕES DO PARANÁ – As exportações do Paraná cresceram 6,1% em janeiro de 2023, segundo levantamento do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), com base nos dados do governo federal. Foram exportados US$ 1.381.864.547 em janeiro deste ano, contra US$ 1.302.979.509 do mesmo período do ano passado.

AEN