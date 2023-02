Ubiratanense é o ganhador da Campanha “Agro Pela Vida”; ação para a arrecadação de recursos para Uopeccan

O Hospital do Câncer Uopeccan é uma instituição filantrópica, que conta com diversas parcerias e formas de captar recursos para manter as atividades, como a Ação Entre Amigos desenvolvida pelo terceiro ano consecutivo com a M.A. Máquinas e John Deere para o sorteio de um trator 5060E, no valor de R$ 138 mil.

A 3ª edição da campanha “O Agro pela Vida”, teve início em março de 2022 e se encerrou em janeiro de 2023, contemplando o contribuinte Elias Moreira Santos, de Ubiratã e ex-paciente do hospital. “Eu quis ajudar quem precisa do hospital, já fiz tratamento de um câncer em 2011 e fui muito bem atendido pela equipe médica e todos os funcionários. Desde então, comecei a contribuir com doações mensais. Quando soube da campanha, comprei mais de um cupom e estava com esperança de ganhar o trator, temos que nos manter positivos! Me senti muito feliz e grato com o resultado”, afirma. A entrega ocorreu na tarde dessa quinta-feira (9), durante o Show Rural.

Elias tratou um câncer de próstata e teve a vida salva. Propósito esse, que vai ao encontro da campanha. “A John Deere tem um propósito muito importante, que não é vender máquinas, trabalhamos para que a vida possa avançar. Temos a nossa rede e o Instituto, que trabalham em conjunto, para nos formar, retribuir, ajudar as comunidades. Porque o mais importante de tudo – mesmo que o agro seja muito importante – é a vida. Gostaria de parabenizar a Uopeccan, os colaboradores, pelo trabalho que fazem todo dia”, declarou o presidente da John Deere, Antonio Carrere.

O valor arrecado durante a campanha será utilizado na construção da Central de Transplantes, que permitirá a ampliação da UTI adulta para 20 leitos, além de 46 leitos de internação. “Esse gesto é maravilhoso, em prol da comunidade carente, que arrecadou em 3 anos, quase 6 milhões de reais. Isso nos ajuda muito, porque todos os meses, através de eventos, parcerias, promoções, temos que arrecadar em torno de 3 milhões de reais; graças a ações como essa, a gente consegue”, agradeceu o presidente do conselho superior da Uopeccan, Ciro Kreuz.

Além das empresas parcerias, o trabalho da equipe de telemarketing, colaboração da comunidade e empresários, também foi agradecido, conforme destacou o presidente da Uopeccan, Leopoldo Furlan. “Agradecemos a toda grande família John Deere e M.A. Máquinas, que somaram forças para que isso acontecesse, a todos os clientes, todos os contribuintes, empresários, equipe do telemarketing que trabalharam incansavelmente nessa campanha. O sucesso da John Deere, é o sucesso da Uopeccan”.

Finalizando a solenidade, o diretor presidente da M.A. Máquinas, Marcos Giombelli, evidenciou o trabalho da Uopeccan e a importância dele para a região. “Sempre admiramos o trabalho de vocês, não só em Cascavel, mas em toda a comunidade. Temos uma satisfação muito grande de ajudar a salvar vidas, dessa nova campanha, virá a Unidade de Transplantes, que beneficiará não só aqui, como a região”.

Próxima Edição

Durante a entrega, a presidência e diretoria da John Deere e M.A. Máquinas anunciou uma nova campanha em prol da vida, contribuindo novamente com a Uopeccan para a arrecadação de recursos para a construção da Unidade de Transplantes, que vai trazer mais conforto e qualidade para pacientes da região.

Quem tiver interesse em contribuir, pode entrar em contato com o telemarketing, pelo (45) 2101-7022 ou (44) 2031-0743.