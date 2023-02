Ovnis são avistados no Uruguai, China, EUA e Canadá neste fim de semana

Neste fim de semana (11 e 12) autoridades do Uruguai começaram a investigar a aparição de objetos voadores não identificados (ovnis) na região de Paysandú, na fronteira com a Argentina. A situação ocorreu no mesmo fim de semana em que ovnis foram vistos e até mesmo perseguidos pelas forças aéreas na China, Canadá e Estados Unidos.

Quanto ao país vizinho, uma comissão de pesquisas sobre objetos voadores não identificados (Cridovni) está investigando o assunto. Segundo o diretor de relações públicas da Força Aérea do Uruguai, Marcelo Lorenze, os investigadores chegaram ao lugar no sábado (11), para ouvir as testemunhas que afirmam terem visto luzes no céu.

O mesmo aconteceu nos Estados Unidos, Canadá e China, que perseguiram ovnis. No caso da China, as perseguições aconteceram na costa leste do país, neste domingo (12), segundo a mídia local. O objeto estava sobrevoando o mar próximo à cidade de Rizhao, quando foi avistado.

No sábado, Estados Unidos afirmaram terem abatido um ovni do tamanho de um carro pequeno na costa oeste do Canadá e outro no Alasca.

Ric Mais